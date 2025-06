Kinder mangelhaft gesichert: Mutter geht straffrei aus

Doch die Lenkerin wollte nicht zahlen und bat in einem Schreiben an die BH um Milderung – sie befinde sich in Karenz mit nur 770 Euro Monatseinkommen. Außerdem habe sich eines der Kinder selbst abgeschnallt, das andere sei zwar in einer Babyschale, jedoch ohne Isofix befestigt gewesen.

Die Behörde zeigte tatsächlich Erbarmen und reduzierte die Strafe auf 250 Euro. Doch damit war die Causa noch nicht beendet, denn die Frau, nun anwaltlich vertreten, war nicht zufrieden: Sie legte Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht NÖ (LVwG) ein – mit Erfolg. Der Grund ist einigermaßen kurios.