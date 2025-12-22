Kriminelle Bande in NÖ: Verdächtige erst 11 bis 14 Jahre alt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sechs Verdächtige im Alter von elf bis 14 Jahren sollen eine Reihe von Delikten von Fahrzeugdiebstählen über Einbrüche in Kfz bis hin zu Sachbeschädigungen an Pkw in Niederösterreich verübt haben. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben von Montag mindestens 20.000 Euro. Ein 14-Jähriger war großteils geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die fünf Unmündigen wurden zu den zuständigen Krisenzentren bzw. Erziehungsberechtigten gebracht.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt seit Ende November gegen die Gruppe. Die Mitglieder sind in Wien zum Teil in Krisenzentren wohnhafte Staatsbürger aus Rumänien, Polen, den Niederlanden, Österreich und Belarus, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Sie wurden am Montag der Vorwoche beim Versuch, in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) in einen Pkw einzubrechen, auf frischer Tat ertappt. Weitere Delikte vermutet Die Bande soll in Traiskirchen und Leobersdorf (jeweils Bezirk Baden) sowie in Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) zumindest sechs Fahrzeuge gestohlen bzw. unbefugt in Gebrauch genommen haben.