Von Lockvogel in die Falle gelockt: 21-Jähriger verletzt und beraubt

Diesen Samstag Nachmittag hatte sich der 21-jährige Wiener anders vorgestellt, als er sich mit einer jungen Frau zu einer Verabredung getroffen hatte. Denn diese endete mit schweren Verletzungen des jungen Mannes.

Der 21-Jährige hatte sich für das Treffen mit der jungen Frau extra das Auto eines Freundes geborgt, um mit ihr eine schöne Zeit zu verbringen. Als die beiden am Parkplatz ankamen, seien laut Angaben der Polizei mehrere Männer aus dort abgestellten Fahrzeugen gestiegen.

Schlagstöcke

Diese hätten den 21-Jährigen sofort mit einem Messer bedroht und mit Faustschlägen und Schlagstöcken attackiert. Nach seinen Angaben seien dem Opfer zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse geraubt worden.

Dem nicht genug, stellte sich danach für den verletzten jungen Mann heraus, dass seine Bekanntschaft offenbar als Lockvogel agiert hatte. Denn nach seinen Angaben sei die junge Frau in das Fahrzeug der Täter gestiegen und mit diesen in unbekannte Richtung geflohen.