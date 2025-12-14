Nach Attacke in der U-Bahn entkommen: Polizei sucht diesen Mann

Es war der Abend des 6. September, als ein 55-jähriger Mann mit der U2 Richtung Seestadt unterwegs war. Während der Fahrt soll der Mann nach Angaben der Polizei ein anderen Fahrgast wegen dessen Lautstärke in der U-Bahn angesprochen haben.

Aus diesem Gespräch soll sich laut Zeugenaussagen ein Streit entwickelt haben, in dessen Zuge der jüngere Mann seinen Kontrahenten mit einem Faustschlag niedergestreckt und schwer verletzt haben soll.

Der 55-Jährige sei durch die Wucht des Schlages zu Boden gegangen und bewusstlos liegen geblieben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Zeugen hatten unterdessen die Einsatzkräfte alarmiert, allerdings konnte der mutmaßliche Täter aus dem Stationsgebäude Seestadt unerkannt flüchten. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.