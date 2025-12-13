Schwerer Raub mit Holzsäge am Keplerplatz in Favoriten geklärt

Der Raubüberfall hat im Juli dieses Jahres über Favoriten hinaus für Aufsehen gesorgt. Zwei Männer - einer ist 21, der andere 32 Jahre alt - wurden damals am Keplerplatz Opfer eines schweren Raubes.

Die beiden Männer sollen dabei von ihnen unbekannten Männern mit einem Messer, Ästen und einer Holzsäge attackiert worden sein und durch den Angriff schwere Verletzungen erlitten haben.

Während der Attacke sollen die Täter den Opfern Bargeld und ihre Mobiltelefone geraubt haben. Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe Schalek übernommen.

Aufgrund anderer Delikte in Haft

Nun ist es den Ermittlern nach "intensiver und akribischer Ermittlungsarbeit", wie die Polizei in einer Aussendung betont, gelungen, zwei Tatverdächtige auszuforschen.

Dabei handelt es sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 23 und 33 Jahren. Der 23-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Ausforschung bereits aufgrund anderer Delikte in Haft.