Vierte Festnahme nach Raub mit Messerstich in Wien-Favoriten

Eine weitere Festnahme nach einem schweren Raub in Wien-Favoriten hat die Landespolizeidirektion am Freitag vermeldet.

Bei dem Überfall im Bereich Keplerplatz wurde ein 25-Jähriger am 10. Oktober von fünf ihm bekannten Männern mehrmals geschlagen, mit einem Messer in den Fuß gestochen und um 150 Euro beraubt.

Drei Verdächtige wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen, am 10. November kam nun ein 17-Jähriger aufgrund einer Festnahmeanordnung dazu.

Quartett in Justizanstalt

Der syrische Staatsangehörige wird dabei zusätzlich verdächtigt, in einem weiteren Fall einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt zu haben. Wie schon zuvor seine mutmaßlichen Komplizen - ein 19-jähriger Syrer, ein 21-jähriger Algerier und ein 29-jähriger Marokkaner - zeigte sich auch der 17-Jährige in den Einvernahmen nicht geständig.

Das Quartett befindet sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in einer Justizanstalt. Die Ermittlungen hinsichtlich des weiteren Tatverdächtigen führt das Landeskriminalamt Wien.