Festnahme in Favoriten: Gesuchter Räuber auf E-Scooter aufgegriffen

Ein E-Scooter-Lenker wurde am Donnerstagabend in Wien-Favoriten in der Preindlgasse von einer Polizeistreife wegen verdächtigen Verhaltens angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts des schweren Raubes vorlag. Die Polizei nahm den Mann sofort fest.

Der Syrer soll am 10. Oktober einen 30-Jährigen in dessen Wohnung beraubt haben. Dabei soll er mit einem Messer bewaffnet gewesen sein . Dann sei der Verdächtige mit der Bankomatkarte und dem Handy des 30-Jährigen geflüchtet.

Trotz Waffenverbots: Polizei fand mehrere Messer und Pfefferspray

Bei der Durchsuchung im Zuge der Festnahme des 27-Jährigen fanden die Polizisten ein Springmesser, ein Klappmesser und Pfefferspray, die sichergestellt wurden. Gegen den Mann besteht ein gültiges Waffenverbot, außerdem befand er sich laut Polizei in einer Waffenverbotszone. Er wurde angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.