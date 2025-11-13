3,42 Promille intus: Betrunkene attackierte in Wien Polizisten

Wegen eines lautstarken Streits mit seiner Freundin (46) hat ein 52-Jähriger am Mittwoch in Wien-Floridsdorf die Polizei zu Hilfe gerufen.

Der Aufforderung, seine Wohnung zu verlassen, wollte die Frau nicht nachkommen. Beide Streitpartner waren betrunken, die Frau hatte 3,42 Promille , teilte die Polizei mit.

Als die Polizei eintraf, verhielt sich die 46-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv. Ein Polizist kassierte einen Tritt gegen den Oberkörper und wurde leicht verletzt.

Frau auf freiem Fuß angezeigt

Die Polizisten nahmen schon beim Eintreffen in der Wohnung am Vormittag Alkoholgeruch wahr, auf dem Tisch stand eine halb leere Wodka-Flasche. Als die Beamten den Sachverhalt aufklären wollten, wurden sie von der Frau bedrängt und immer wieder angeschrien.

Nach dem Fußtritt gegen den Polizisten wurde sie verwaltungsstrafrechtlich festgenommen und wegen Lärmerregung und wegen ihres aggressiven Verhaltens gegen den Beamten auf freiem Fuß angezeigt.