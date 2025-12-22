Niederösterreich

Raubversuch in Bad Vöslau: Drei junge Täter festgenommen

Polizeiautos stehen hintereinander.
Drei Jugendliche aus Wien sollen einen 20-jährigen Mann im Schlosspark von Bad Vöslau attackiert haben.
22.12.25, 09:00

Zusammenfassung

  • Drei Wiener Jugendliche (13, 14, 15 Jahre) sollen einen 20-Jährigen im Schlosspark Bad Vöslau attackiert und Bargeld gefordert haben.
  • Das Opfer wurde geschlagen und getreten, konnte flüchten und suchte selbstständig einen Arzt auf.
  • Die Polizei nahm die Verdächtigen nach einem Zeugenhinweis fest; zwei wurden in Haft genommen, einer den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Bad Vöslau nahm am vergangenen Samstag drei Jugendliche nach einem mutmaßlichen Raubversuch fest. Die Verdächtigen aus Wien (13, 14 und 15 Jahre) sollen einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt im Schlosspark von Bad Vöslau attackiert haben.

Nach Polizeiangaben wurden die Beamten am 14. Dezember gegen 9 Uhr morgens wegen des Verdachts einer Körperverletzung zum Tatort gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen die drei Jugendlichen nach einer vorangegangenen Rangelei von dem 20-Jährigen die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Geschlagen und getreten

Die mutmaßlichen Täter sollen gemeinsam auf den jungen Mann eingeschlagen und eingetreten haben, bevor diesem die Flucht in den Schlosspark gelang. Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizeibeamte die Verdächtigen gegen 10 Uhr im Bereich des Bahnhofs Bad Vöslau anhalten und vorläufig festnehmen.

Die drei Burschen schwiegen

Bei den Einvernahmen verweigerten alle drei Beschuldigten die Aussage. Der jüngste Verdächtige, ein 13-jähriger Wiener, wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Die beiden älteren Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

kurier.at, eh, agenturen 

