Raubversuch in Bad Vöslau: Drei junge Täter festgenommen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Polizei Bad Vöslau nahm am vergangenen Samstag drei Jugendliche nach einem mutmaßlichen Raubversuch fest. Die Verdächtigen aus Wien (13, 14 und 15 Jahre) sollen einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt im Schlosspark von Bad Vöslau attackiert haben. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten am 14. Dezember gegen 9 Uhr morgens wegen des Verdachts einer Körperverletzung zum Tatort gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen die drei Jugendlichen nach einer vorangegangenen Rangelei von dem 20-Jährigen die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Geschlagen und getreten Die mutmaßlichen Täter sollen gemeinsam auf den jungen Mann eingeschlagen und eingetreten haben, bevor diesem die Flucht in den Schlosspark gelang. Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und suchte selbstständig einen Arzt auf.