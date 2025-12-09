Räuber bedroht Mitarbeiter mit Pistole – Polizei NÖ sucht Zeugen

Nach einem Raub am Montagabend in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) ist der Täter mit Geld entkommen. Ein maskierter Unbekannter hatte zwei Angestellte bei der Containerkasse im Drive-In-Bereich eines Geschäftes kurz vor 17.30 Uhr mit einer Pistole bedroht und Bares gefordert. Der Verdächtige bediente sich selbstständig an der Kassa und flüchtete zu Fuß.

Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt, erlitten aber einen Schock. Die Polizei bat am Dienstag um Hinweise. Eine Alarmfahndung blieb ohne Erfolg, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Bereich Raub) hat die Ermittlungen übernommen.

Fahndung nach jungem Mann

Der Täter wurde als circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Der Mann sprach "bodenständigen Dialekt" und trug einen Kapuzensweater, ein Halstuch und Stoffhandschuhe jeweils in Schwarz. Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole mit langem Lauf (circa 22 bis 24 Zentimeter lang).