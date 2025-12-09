Frontalcrash: Eine Tote und ein Schwerverletzter im Bezirk Baden

Auf der B60 zwischen Unterwaltersdorf und Weigelsdorf (Bezirk Baden ) kam es am späten Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23.30 Uhr stießen aus noch ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass eines der Autos von der Straße geschleudert wurde. Die Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und beiden Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Die alarmierten Feuerwehren Unterwaltersdorf, Weigelsdorf und Ebreichsdorf rückten zur Menschenrettung aus und setzten hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Unfallopfer aus den Wracks zu befreien.

An Unfallort verstorben

Für eine Lenkerin aus dem Bezirk Baden kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der zweite Unfallbeteiligte, ein Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt, wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.