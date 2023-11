Kettenpflicht und Fahrverbote: Wo Sie heute in NÖ aufpassen müssen

Im Raum Neunkirchen, St. Peter in der Au, Scheibbs, Ottenschlag, Pöggstall, Spitz und Raabs an der Thaya gibt es stellenweise leichte Schneeverwehungen.

Die Temperaturen lagen heute in der Früh zwischen -3 Grad in Gloggnitz und Weitra und +3 Grad in Tulln, Amstetten, Retz und Bruck an der Leitha.

Die Neuschneemengen betrugen im Wald- und Mostviertel bis zu fünf Zentimeter und im Industrieviertel bis zu drei Zentimeter.