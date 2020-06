Keine Ruhe um Tierfriedhof: 400 Stellungnahmen erfolgt

Wilhelmsburg – „Keine Umwidmung!“ Das ist der Tenor von über 200 Stellungnahmen, die der Kulturverein Schloss Kreisbach jetzt gesammelt an die Gemeinde übergeben hat. Den geplanten Tierfriedhof gegenüber des Schlosses hofft man so verhindern zu können, wie der KURIER berichtete.

Anrainer, Vereinsmitglieder und ehemalige Besucher konnte der Verein zu einer Stellungnahme animieren. Sogar seitens des Bundesdenkmalamts wurde an den Bürgermeister appelliert, der geplanten Umwidmung innerhalb der historischen Schlossanlage nicht zuzustimmen. „Wir haben nichts gegen einen Tierfriedhof. Es gibt aber bessere Plätze dafür“, betont Vereinsobmann Leopold Renz abermals und ist dankbar für die Reaktionen aus der Bevölkerung.

Vergangenen Mittwoch endete die Frist. Rund 400 Bürgermeinungen seien insgesamt auf dem Gemeindeamt eingegangen. Auch solche, die sich für das Projekt aussprechen, wie Bürgermeister Herbert Choholka betont. Die genaue Anzahl kennt man nicht, „ich hab‘ sie nicht gezählt“, meint der Ortschef und fügt hinzu, dass das aber egal sei. Denn wichtig wäre nicht die Menge, sondern der Inhalt. Mit dem wird sich der Bauausschuss unter der Leitung des vorsitzenden Stadtrates Andreas Fertner in den kommenden Wochen befassen. „Es wird sachlich abgewogen, was dafür spricht und was dagegen, genau wie in jedem anderen Fall auch“, erklärt Choholka. In der Gemeinderatssitzung am 28. Juni soll dann beschlossen werden, ob man das geplante Grünland zu einer Friedhofsfläche umwidmet.