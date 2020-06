Keine Rochaden an der Spitze

In Mistelbach wird Stadtchef Alfred Pohl weiterhin die Geschicke in Händen halten. Insgesamt wurden 74 Kandidaten präsentiert. Auf den wählbaren Plätzen finden sich gleich neun Newcomer. Bereits seit April wurde an der Liste gearbeitet. "Der Nachwuchs war mir ein besonderes Anliegen", freut sich Pohl. Das Wahlziel: Nicht nur die derzeitigen Mandate zu halten, sondern dazugewinnen. "21 plus 1 ist das Ziel. Alles andere wäre ja eine Niederlage" sagt ÖVP-Obmann Christian Balon. Die Wähler überzeugen möchte man mit der weiteren Konsolidierung der Schulden sowie einer Verkehrsentlastung.