Keine Koalition seitens der SPÖ

Nach der großen Aufregung innerhalb der SPÖ Laa/Thaya wegen personeller Veränderungen sowie einer gesperrten Homepage letztes Wochenende ist man nun bemüht die Wogen wieder zu glätten. "Wir wollen einen Neustart", erklärt der designierte Klubobmann Christian Nikodym. Donnerstagabend hat es deshalb die erste Mitgliederinformation gegeben. Die häufigste Frage von den rund 80 Sympathisanten: Wie geht es mit der Partei weiter?

Eines steht bereits vorab fest: An einer Koalition wird sich die SPÖ in den kommenden fünf Jahren nicht beteiligen. "Was aus unserer Sicht gut ist, werden wir sicherlich mittragen", erklärt Nikodym. Das seit 2010 anhaftende Beiwort der Sozialdemokraten, als Steigbügelhalter für die ÖVP, möchte man allerdings wieder loswerden. Eine konstruktive Zusammenarbeit wird es dennoch geben. Immerhin ist die SPÖ mit zwei Stadträten in der Regierung vertreten. "Das heißt, dass wir auch ohne Übereinkommen mitregieren werden", stellt der Bezirks-Obmann Hubert Kuzdas klar.

Wie viele Mandatare jedoch in den Gemeinderat einziehen werden, steht noch immer nicht fest. Bisher haben weder Vizebürgermeister Reinhart Neumayer noch die beiden bisherigen Stadträte Harald Schittenhell und Franz Kriehuber darauf verzichtet. Bezirks-Geschäftsführer Johann Kemminger erwartet sich jedoch einen solchen Schritt: "Immerhin haben sie im Namen der SPÖ kandidiert." Ein Parteiausschluss sei derzeit aber noch kein Thema.

Mit dem neuen Klubobmann hat die interne Neupositionierung bereits begonnen. Kommenden Freitag wird zusätzlich ein außerordentlicher Stadtparteitag abgehalten. Dabei muss sich der bisherige Parteivorsitzende Neumayer der Wiederwahl stellen. "Dieser Schritt ist sicherlich ungewöhnlich", gibt Kuzdas zu, allerdings sei der Parteivorstand durch den Rücktritt zweier Mitglieder handlungsunfähig geworden. Bei der Wahl anwesend wird auch Landesparteivorsitzende Matthias Stadtler sein. Damit soll dem neuen Vorsitzenden Rückendeckung von seiten des Landes signalisiert werden. Nach derzeitiger Mehrheit rechnen die Funktinäre mit einer klaren Mehrheit für Nikodym.