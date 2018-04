Keine Einigkeit bei Nordwestbahn

Die SPÖ stimmte jedoch mit. Warum man sich also nicht einfach einen vierten Abgeordneten ins Boot holte, erklärt Ecker so: „Wir wollten zeigen, dass es für eine Oppositionspartei mit drei Abgeordneten unmöglich ist etwas zu bewegen.“

Für Ludwig Schleritzko, NÖ-Landesrat für Mobilität, ist die besagte Strecke keineswegs unwichtig: „Die Nordwestbahn ist ein starkes Rückgrat für den öffentlichen Verkehr im Weinviertel. Und schon heute können wir zu besonders nachgefragten Zeiten einen Halbstundentakt anbieten und so auf die Bedürfnisse der Schüler und Pendler eingehen.“ Bei einem Verkehrssymposium in Korneuburg im vergangenen Dezember stellte der damalige Landesrat Karl Wilfing klar: „Einen Ausbau der Nordwestbahn gibt es in absehbarer Zeit nicht.“