Kaugummi aus Harz: Eine pickige Kooperation

Fichtenharz und Bienenwachs. Das war alles, woraus der Ur-Kaugummi bestand. Seither ist viel passiert in der Fabrikation dieses Produkts. Erdöl und Süßungsmittel sind heute die wichtigsten Komponenten der verformbaren Masse. Der Markt ist relativ eintönig, wird er doch zu 95 Prozent von Wrigley’s dominiert. Sandra Falkner, Richard Haubenberger und Claudia Bergero wollen Schwung in die Szene bringen.

Mehr aus Zufall als aus Kalkül zählen sie derzeit zu den größten Start-up-Hoffnungen des Landes. Die drei Mittzwanziger teilen ein Faible für Nachhaltigkeit und gesunde Nahrung. Begonnen hat alles mit einer Lehrveranstaltung an der Universität für Bodenkultur (BOKU) voriges Jahr. Sandra und Claudia sollten dabei einen Businessplan erstellen. Bei der Recherche, um welches Produkt es gehen soll, sind sie zufällig auf Kaugummi gekommen. Schnell war klar, dass es kaum Konkurrenz am heimischen Markt für eine ökologische Variante gibt. Nach ersten erfolgreichen Versuchen in der eigenen Küche, wollten es die beiden genauer wissen: Lässt sich das fiktive Projekt in die Realität umsetzen?