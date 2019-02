Katze schaltete Herd ein, Haus brannte ab

Als Verursacher der Flammen gilt laut Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Katze. Das Tier dürfte den Induktionsherd via Touch-Screen aktiviert haben. Im Anschluss soll sich Fett in einem auf dem Herd abgestellten Kochtopf entzündet haben, die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung über, berichtete die Polizei am Mittwochabend in einer Aussendung. Die Schadenshöhe war weiterhin unbekannt.