Katze Franzi berichtet über das Klosterleben

Alles begann am Aschermittwoch 2013.Katze „Franzi“ gab ihre Eindrücke vom Leben der Franziskaner in Maria Enzersdorf im Internet wieder. Seither hatFranzi eine große Fangemeinscahft um sich versammelt. So "hautnah" wie sonst erlebt selten jemand dasKlosterleben. SeitFranzi ihre Streifzüge bis ins nahegelegene Klarissenkloster ausgedehnt hat, gilt das umso mehr. Denn die sieben Klarissen leben in Maria Enzersdorf in strenger Klausur. Ihre Aufgabe ist das Gebet für andere, ihr einziges Einkommen sind Spenden von Menschen, die es gut mit ihnen meinen.