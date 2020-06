Katze auf Starkstrommast gefangen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr in Bad Vöslau ausrücken: Eine Katze war auf die Spitze eines Starkstrommastes in sieben Metern Höhe geklettert und traute sich nicht mehr herab. Vorerst musste sie auch dort bleiben, denn es war nicht klar, ob die Stromleitung noch in Betrieb ist. Nach zwei Stunden traf ein Techniker des Energieversorgers ein und endlich konnte die Katze mittels Leiter vorsichtig aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Besitzer konnten ihren Liebling wieder in Empfang nehmen.

Tiere waren auch bei einem Brand in Mödling im Spiel. Vermutlich durch einen elektrischen Defekt brach in einer Wohnung Feuer aus. Der Bewohner konnten vom Roten Kreuz in Sicherheit gebracht werden, doch zwei Hunde blieben im verrauchten Haus zurück. Die Feuerwehr konnte sie unversehrt im ersten Stock des Hauses finden und ins Freie bringen. Der Besitzer musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Feuerwehr gelang es, den Brand in einer Stunde unter Kontrolle zu bringen.