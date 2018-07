Katharina Stemberger ist "Hin und Weg"

Derzeit arbeitet sie intensiv an den Vorbereitungen für das neue Theaterfestival „Hin und Weg“ in Litschau, das von 10. bis 19. August erstmals stattfinden wird. Sie ist Schirmherrin und Workshop-Leiterin. Dabei steht Neue Literatur im Fokus. Sie sei, entgegen vieler Vorurteile, irrsinnig unterhaltsam. „Es ist großartig, dass es in Niederösterreich so viel Sommertheater gibt. Natürlich werden viele Komödien gespielt. Wir haben uns aber gefragt: Was gibt es noch? Was gibt es an neuer unterhaltsamer Theaterliteratur. Das war der Ausgangspunkt“, erzählt die 49-Jährige.

In der Vorbereitungsphase wurden über 50 Stücke gelesen, dann wurde die Auswahl getroffen. „Es waren wahnsinnig viele gute Stücke dabei. Für mich ist Theater Kommunikation. Wir als Theaterschaffende haben die Grundverpflichtung, unser Publikum zu unterhalten. Aber das bedeutet nicht, die Menschen ausschließlich zum Lachen zu bringen. Es können auch skurrile, kritische Themen unserer Zeit behandelt werden“, führt Stemberger aus, die währenddessen ein Paradeiserstück ihres Griechischen Bauernsalats mit ihrer Gabel aufspießt.

Kritische Themen liegen ihr persönlich besonders am Herzen. Zuletzt hat der Tausendsassa den Vorstandsvorsitz des Integrationshauses übernommen. „Es war und ist mir in der derzeitigen politischen Stimmung in Europa ein besonderes Bedürfnis, mich zu engagieren und meinen Teil beizutragen, dass die aufgeheizte Diskussion über Migranten und Kriegsflüchtlinge bei den Tatsachen bleibt“, erklärt sie. „Das ist derzeit schwierig. Deswegen ist es schön, dem Integrationshaus vorzustehen, das sich seit 25 Jahren damit beschäftigt, wie Menschen, die vor kriegerischen Auseinandersetzungen geflüchtet sind, die auf ihrer Flucht grauenhafte Dinge durchgemacht haben, einen guten und auch schnellen Weg in unsere Gesellschaft finden können“, fährt sie fort. Das gelinge nur mit professionellen Begleitung.