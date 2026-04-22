Katastrophenhilfe: Heer eröffnet neue Basis in Korneuburg

Kurz „AFDRU Home Base“, lang „Austrian Forces Disaster Relief Unit-Home-Basis“ - aber was macht die Einheit, die seit 21. April in Korneuburg stationiert ist, wirklich? Die AFDRU ist das Katastrophenhilfeelement des Bundesheers. Hier werden Spezialkräfte vorbereitet, ausgerüstet und auf ihren jeweiligen Auftrag eingeschworen. Neben Soldatinnen und Soldaten sind mit Spezialkräften auch zivile Expertinnen und Experten gemeint. Ihre Expertise nahm die internationale Katastrophenhilfe bereits 2023 beim Erdbeben in der Türkei oder 2025 bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche in Anspruch.

AFDRU-Basis ist erst der Anfang Laut dem Heeresimmobiliendirektor Johannes Sailer sei die AFDRU „Home Base“ die erste von 4 geplanten Neubauten für das ABC-Abwehrzentrum. Auf 81 mal 26 Metern befinden sich neben dem Lager auch ein Verwaltungstrakt und ein Schulungs- und Ausbildungsteil am Gelände der Basis in Korneuburg. „Mit Investitionen in der Höhe von 13 Millionen Euro konnten wir ein Gebäude bauen, welches die Prozesse der Mobilmachung verbessert und es der Katastrophenhilfeeinheit AFDRU ermöglicht, seine Teams innerhalb von sechs Stunden einsatzbereit zu machen. So können wir noch schneller und effizienter helfen“, erklärt der Kommandant des ABC-Abwehrzentrums Oberst Jürgen Schlechter. Schnelligkeit sei bei der Katastrophenhilfe entscheidend, denn nach 100 Stunden sinke die Überlebenschance für Verschüttete gegen null.

Tschernobyl als Ausgangspunkt Durch das neue Gebäude erhoffe man sich auch eine reibungsfreiere Mobilmachung des Teams vom ABC-Abwehrzentrum. Die Geschichte der ABC-Abwehr begann vor 40 Jahren mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Seitdem entwickle man sich, laut Schlechter, ständig weiter.