Kassenbestände in Staudingers Schuhgeschäften wurden gepfändet

Tagelang ließen sich der Gerichtsvollzieher und seine Möbelpacker nicht blicken, obwohl sie bereits am Mittwoch der Vorwoche angekündigt waren, um beschlagnahmte Möbelstücke im Wert von mehr als 10.000 Euro in der Wiener Filiale der Waldviertler Schuhwerkstatt ( GEA) in der Himmelpfortgasse abzuholen. Dienstagabend wurde überfallsartig ein Exekutionsauftrag in allen vier Wiener Filialen gleichzeitig vollstreckt. „Mit aller Schärfe sind Exekutoren gegen unsere Verkäufer vorgegangen. Sie wollten aber nicht unsere Möbel, sondern nur das Bargeld aus der Kassa“, sagte der Waldviertler Schuhrebell Heini Staudinger im KURIER-Gespräch.

Gegen 17 Uhr tauchten jeweils zwei Finanzbeamte in den GEA-Filialen in Wien auf. „Sie haben den Vollstreckungsauftrag hergezeigt und verlangt, dass wir die Kassa aufmachen. Danach haben sie das Geld entnommen und Notiz darüber gemacht“, schildert Staudingers Filialleiter in der Wiener Himmelpfortgasse. Nach zirka zehn Minuten war der unangekündigte Besuch bereits wieder beendet. Durch das Pfänden der Kassenbestände wird eine Zwangsversteigerung der Möbel vermutlich obsolet. "Wir wissen noch gar nicht, wieviel Geld sie mitgenommen haben. Sie meinten, dass wir den Differenzbetrag zurückbekommen", erzählt der Waldviertler Schuh- und Möbelerzeuger.