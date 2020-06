Kaserne Melk: Schlafsäle sollen nun weg

Sie sind im Ausland unterwegs, um Brücken zu bauen und helfen bei Naturkatastrophen im Inland. Wie etwa im steirischen St. Lorenzen, wo eine Mure einen ganzen Ort verwüstete.

In Melk, an der Heimatfront, hat es für die Pioniere in den vergangenen Jahren hingegen nicht sehr viele Erfolgserlebnisse gegeben. Gemeint ist damit der längst notwendige Ausbau der Kaserne, der von Verteidigungsminister Norbert Darabos längst versprochen, aber noch nicht umgesetzt wurde.

Jetzt gibt es endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Denn ab Oktober wird zumindest ein Gebäude generalsaniert. Investitionsvolumen: 800.000 Euro.

In dem Objekt, wo unter anderem die Küche und der Speisesaal untergebracht sind, sollen neue Unterkünfte für die fleißigen Soldaten entstehen. Dringend notwendig, denn bisher schliefen bis zu 20 Grundwehrdiener in einem Raum. "Es werden mehrere Zimmer entstehen, die den heutigen Anforderungen auch entsprechen", sagt Kasernenkommandant Reinhard Koller.