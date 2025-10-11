„Vorzugsstimmenkaiser“ Wilfing dankt als Bezirksparteiobmann ab

Wenn im Bezirk Mistelbach von einem gewissen „Carlo“ die Rede ist, dann geht es mit großer Wahrscheinlichkeit um Politik. Denn der amtierende ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing hat seine politische Karriere in seiner Heimatgemeinde Poysdorf gestartet – und dort auch seinen legendären Spitznamen erhalten. Am 18. Oktober legt er nach 25 Jahren sein Amt als Bezirksparteiobmann nieder.

„Das ist eine lange Zeit. Irgendwann ist es genug“, steht für ihn fest. Als sein sicherer Nachfolger gilt Kurt Hackl, der gemeinsam mit Wilfing die Region an der Spitze der Landespolitik vertritt.

Und auch ansonsten liefert der Bezirk Mistelbach im Sinne der ÖVP Spitzenwerte: Wo konnte die Partei das beste Ergebnis bei der letzten Gemeinderatswahl erzielen? Wildendürnbach, Bezirk Mistelbach. Wo liegen die Wahlergebnisse für die ÖVP immer über dem Bundes- oder Landesschnitt? Bezirk Mistelbach. Und wo wurde 2008 ein neuer Vorzugsstimmenrekord bei den Landtagswahlen aufgestellt? Richtig, ebenfalls im Bezirk Mistelbach. Und sie gingen aufs Konto von Karl Wilfing.

Meilensteine

„Wo wir dabei sind, gehören wir zu den Besten“, zieht Wilfing bei einem Rückblick auf seine Zeit als Bezirksparteiobmann Bilanz. Und ja, einen Teil der Erfolge hefte er auch sich und seiner ÖVP an die Fahnen.