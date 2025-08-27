Mit 97,5 Prozent gewählt: Wilfing nun an der Spitze der „NÖ Senioren “

Beim 17. ordentlichen Landestag der „NÖ Senioren“ in St. Pölten kam es am Mittwoch zu einem Wechsel an der Spitze der größten niederösterreichischen Seniorenorganisation. Der Verein zählt derzeit 67.555 Mitglieder.

Mit 97,5 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) zum neuen Landesobmann gewählt. Er folgt auf Herbert Nowohradsky, der die Funktion 13 Jahre lang innehatte und nun zum Ehrenobmann ernannt wurde. Die rund 500 Besucher, darunter zahlreiche Ehrengäste, würdigten die Leistungen Nowohradskys, der unter anderem die Mitgliederzeitung und das Web-TV-Angebot erneuerte sowie Initiativen gegen Einsamkeit setzte.