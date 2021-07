Kardinalschnitte für Sonnyboy Florian Danner

Ein Lächeln huscht dem 32-Jährigen auch über das Gesicht, wenn die Sprache auf seine beiden Kinder kommt. Zwei Monate lang war er in „Papakarenz“, und hat sich dabei „hauptsächlich mit dem Thema Windeln wechseln“ beschäftigt, was ihm jedoch nichts gemacht hätte, im Gegenteil. Seit die Kleinen auf der Welt sind, wisse der Muntermacher die Frühdienste zu schätzen: „Wenn ich nach Hause komme, hol' ich den Großen vom Kindergarten ab und hab' dann den ganzen Nachmittag mit den Kindern. Am Abend gehen wir gleichzeitig ins Bett – so zwischen 19.00 und 20.00 Uhr.“