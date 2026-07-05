Beschlagnahmung von Kangal: Behörde fordert 7.100 Euro, Gericht sagt Nein

Ursprünglich wurde er zum Schutz von Schaf- und Ziegenherden vor Raubtieren eingesetzt, aufgrund seiner Beißkraft gilt der Kangal sogar als einer der stärksten Hunde weltweit.

Auch eine Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha hatte sich einen Kangal zugelegt. Im Mai 2025 wurde ihr das Tier allerdings abgenommen, weil sie gegen das niederösterreichische Hundehaltegesetz verstoßen haben dürfte.

Der Kangal-Rüde wurde daraufhin in einem Tierheim untergebracht. Im Jänner 2026, also acht Monate später, flatterte der Frau eine Rechnung von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft in der Höhe von 7.100 Euro ins Haus. Die Behörde hatte die Halterin zur Zahlung verpflichtet – mit der Begründung, die Unterbringung sei rechtmäßig erfolgt und daher zu berappen. Zudem sei der Vierbeiner Gegenstand eines Verwaltungsstrafverfahrens gewesen, eine spätere „Einziehung“ – im Gesetz als Verfall bezeichnet – sei möglich.

Und genau dieser Begriff, der juristisch unscheinbar wirkt, war in diesem Verfahren entscheidend: „Verfall“.