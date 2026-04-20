Hundehaltung erlaubt? Das gilt, wenn nichts im Mietvertrag steht

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 20. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um ein Haustier geht.



FRAGE: Wir sind Mieter eines Einfamilienhauses in Niederösterreich. Wir wollen uns jetzt einen Hund zulegen. Müssen wir den Vermieter darüber informieren? Im Mietvertrag steht nichts von einem Haustierverbot.