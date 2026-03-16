Kann ein Mieter zu kleinen Reparaturen verpflichtet werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 23. März 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um einen Mietvertrag geht.



FRAGE: Ich bin private Vermieterin einer frei finanzierten Eigentumswohnung im Neubau. Ich möchte in den Mietvertrag eine Klausel für Kleinreparaturen aufnehmen – in der Form, dass diese vom Mieter durchzuführen sind. Ist das erlaubt? Wie genau muss ich die Reparaturen definieren? Muss ich eine maximale Gesamtsumme im Vertrag berücksichtigen?