Kanalgitter-Diebe lieferten sich Verfolgungsjagd

Dieser Fall könnte einmal in den Lehrbüchern der Polizei landen. Denn er zeigt, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Fahnder funktionieren kann und soll.

Aber der Reihe nach: Ein Arbeiter der Straßenmeisterei Raabs an der Thaya rief kürzlich aufgeregt bei der Polizei an, weil bei einer Kontrollfahrt das Fehlen von Kanaleinlaufgittern auf der Landesstraße zwischen Zabernreith und Eibenstein festgestellt wurde. Außerdem bemerkte der Arbeiter einen hellblauen Pkw mit tschechischen Kennzeichen, der in der Nähe der Tatorte herumkurvte.

Es dauerte nicht lange, bis das verdächtige Fahrzeug auf einer Landstraße in Richtung Grenzübergang Schaditz-Hluboka von den Ermittlern ausgemacht werden konnte. Doch der Lenker dachte nicht daran anzuhalten. Er drückte aufs Gaspedal.