Kampf um den Donausee

Im Gespräch mit dem KURIER legt er nun Fakten auf den Tisch. „Vor Kurzem wurden im Donausee 70 tote Fische entdeckt“, erzählt der Ortschef. Vermutliche Todesursache: Sauerstoffmangel. Das ist vor allem deshalb interessant, weil beim Jetski-Event im Jahr 2011 laut Spring kein einziger toter Fisch in dem See entdeckt wurde. „Und dann wird einem erzählt, dass das Rennen für die Tierwelt ein Problem sein soll.“

Der Politiker fühlt sich von der Behörde benachteiligt. „Ich hätte mir mehr Unterstützung erwartet.“ Er betont aber, dass seitens der Landespolitik viel Zuspruch zu spüren war.

Spring kämpft darum, dass Leiben auch im kommenden Jahr in Sachen Jetski-Europameisterschaft wieder zum Zug kommt. „Es wäre schön, wenn der Donausee wieder benützt werden könnte.“ Die Vorteile: Die Fans seien noch näher am Geschehen, die Atmosphäre dadurch noch prickelnder. Der Kampf um den See geht also in die nächste Runde.