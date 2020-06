Kampf gegen "Monsterprojekt"

Der Hasengarten sorgt indes auch für politische Wickel in Ebreichsdorf: Kocevar sah sich kürzlich zu einer Aussendung in der Gemeindezeitung genötigt, in der er die parteiübergreifende Zustimmung im Gemeinderat dokumentierte – lediglich die Grünen haben stets dagegen gestimmt. Die FPÖ stieß sich an einer darin enthaltenen Formulierung. "Die erweckt den Eindruck, als hätten wir auch 2009 zugestimmt. Da waren wir aber gar nicht im Gemeinderat", erklärt Markus Gubik – und kündigt für die verbleibende Periode die Koalition auf.