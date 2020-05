Kampf gegen 110-KV-Leitung: Betreiber überrascht Bürger

Betretungsverbot! Die Abneigung gegen die Wiener Netze zeigt sich in der Kottingbrunner Rote Kreuz-Siedlung auf Transparenten und Plakatständern – in fetten Lettern und unterstrichen.

Grund für die mangelnde Gastfreundschaft: Eine 110-KV-Leitung über der Siedlung. Die Bürger wünschten eine Verlegung der 1959 genehmigten Hochspannungsleitung unter die Erde, die Wiener Netze kündigten aber einen weit günstigeren Seiltausch an – was den Status quo für die Lebensdauer der Leitungen von 60 Jahren prolongieren könnte. Seit fünf Jahren wird diskutiert, jetzt schafft der Netzbetreiber Tatsachen: Am Montag begannen Trupps überraschend mit den Arbeiten – schon am Wochenende könnte der Spuk vorbei gutem Wetter vorbei sein.

Betretungsverbot? Pustekuchen! "Wir haben es jenen Bewohnern, auf deren Grundstücke Masten stehen, mitgeteilt, dass wir kommen. Bis jetzt hat uns noch niemand den Zutritt verweigert", meint Wiener Netze-Sprecher Christian Neubauer. Und selbst wenn: Die Bautrupps können mit kleinen Gondeln über die Leiterseile von Mast zu Mast, ohne auf die Grundstücke zu müssen – berechtigt ist man dazu durch Servitute ohnehin.