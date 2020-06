Kaffeetrinken im "Menschentreff"

Durchs Blödeln kommen d’Leut z’samm – zumindest war das im Fall von Wolfgang "Fifi" Pissecker und Marcus Schelivsky so. Treffen sich der Kabarettist und der Cafetier in dessen Cafe Posthof am Mödlinger Schrannenplatz, gleicht die Zusammenkunft einer kabarettistischen Doppelconference. Eine Wuchtel ergibt die nächste, gelacht wird laut, die Gäste sind das gefällige Publikum. Was dabei niemals fehlen darf? Natürlich der Kaffee.

Überhaupt – Kaffee. Der ist nicht unwesentlich an der Freundschaft der beiden beteiligt. Die nahm vor mehr als zehn Jahren ihren Anfang, als Pissecker in das von Schelivsky neu übernommene Lokal stolperte, erstmals das "Posthof-Frühstück" bestellte – und sich sofort verliebte. "Die Lage am Schrannenplatz ist einfach wunderschön. Es wurlt nicht so wie in Wien. Und der Wirt war sehr engagiert", schwärmt der Mitbegründer der Kabarettgruppe "Die Hektiker". "Damals", kontert "der Wirt" Schelivsky sofort lachend.

Seither ist Pissecker dem Lokal, dem Frühstück (und Schelivsky) treu geblieben. So gut wie jeden Samstagvormittag findet er sich zu seinem persönlichen "Jour fixe" bei Semmerl, Marmelade, Käse, Schinken, Ei und Kaffee im Posthof ein. Daran hat sich auch nichts geändert, als der Kabarettist vor drei Jahren seine Ernährungsgewohnheiten umgestellt hat. "Einmal wollte ich das Posthof-Frühstück von der Karte nehmen, das hat nicht funktioniert", schmunzelt Schelivsky. Nun ist beim Treffen mit dem KURIER aber bereits Mittag und ein Frühstück nicht die passende Wahl. Kein Problem für Pissecker. Kurzerhand wird Spinat mit Spiegelei und Erdäpfeln bestellt. "Mir gefällt das Traditionelle. Das findet man nicht mehr überall und erinnert mich an meine Kindheit", erzählt er. Und weil Wirt Schelivsky genauso denkt, gibt es freitags stets Fisch. Allerdings legt der Cafetier Wert auf einen modernen Anstrich, daher gibt es auch Veganes und die berühmten Chicken-Sticks.