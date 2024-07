Kremser Kabarett- und Comedy- Festival kehrt zurück

Von Theresa Vogl

Das Kabarett- & Comedy-Festival in Krems hat sich längst zu einer festen Größe im niederösterreichischen Veranstaltungskalender entwickelt. Seit seinem Start im Jahr 2004 hat die Veranstaltung durch ausverkaufte Vorstellungen und hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland großen Erfolg erzielt. Daran will man heuer, nach einer einjährigen Pause, wieder anknüpfen.

Intendant Günter „MO“ Mokesch freue sich darauf , endlich wieder österreichische Kleinkunstgrößen wie Lukas Resetarits mit seinem Programm „ÜBER LEBEN“, Gernot Kulis mit seinem „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“, Lydia Prenner-Kasper mit „Damenspitzerl“ sowie die heißesten Newcomer wie Malarina mit ihrem Programm „Serben sterben langsam“ auf den Bühnen der Donaumetropole begrüßen zu dürfen.