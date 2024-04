Justizanstalt Göllersdorf "keine dunklen Gemäuer ohne Rückkehr"

Das forensisch-therapeutische Zentrum (kurz FTZ) in Göllersdorf (NÖ) braucht mehr Platz und eine modernere Infrastruktur. Das ist auch in der Reform des Maßnahmenvollzuges von 2022 vorgesehen. Dafür wurde im Vorjahr ein Architekturwettbewerb seitens der Bundesimmobiliengesellschaft ausgeschrieben. Das Siegermodell wurde nun von Justizministerin Alma Zadić präsentiert.

Was die Behandlung betrifft, wurde das FTZ schon in den vergangenen Jahren modernisiert. Bewohner werden zum Beispiel zum Einkaufen in der Gemeinde begleitet, wofür diese auch sehr offen sei. Denn es sei wichtig, "die Menschen später wieder in das soziale Leben einfügen zu können", wie Koenig, betont. Göllersdorf kooperiert, was die Therapie betrifft, auch mit der MedUni Wien, die psychotherapeutische Ärzte ausbildet.