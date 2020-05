Keine Gnade für zwei Opferstockdiebe

Petr K. und Michael K. waren an religiösen Gegenständen nicht interessiert. Sie wollten Bares. Deshalb kurvten sie mit einem geliehenen Auto durch das Most- und Waldviertel und plünderten Opferstöcke. Unter anderem schlugen sie in Groß-Gerungs, Langenlois, Sonntagberg, Weitra aber auch in Oberösterreich zu. Reich geworden sind der spielsüchtige Michael K. (41) und der mehrfach vorbestrafte Petr K. (39) nicht. Die Beute betrug nur ein paar Hundert Euro. Trotzdem sprach die Staatsanwältin davon, dass die Verdächtigen die Kirchen „systematisch ausgesäckelt“ hatten. Was die beiden nicht gewusst haben dürften: Coups in religiösen Stätten werden von der Justiz hart bestraft.

Richter Pree gab aber auch „generalpräventive Gründe“ für die Urteile an. Es sollen damit vor allem weitere Tätergruppen abgeschreckt werden, die glauben, sie können sich mit Kirchenplünderungen in Österreich ein leichtes Zubrot verdienen. Ob die gewünschte Wirkung eintritt, bleibt offen.