Jungunternehmer eröffnen Gent's Life: Bart und Bier beim Barbier

Neben Rasur und Haarschnitt gibt es aber noch ein Service, das Männerherzen – vom Hipster bis zum Geschäftsmann – höher schlagen lässt: „Das Besondere ist eine Bartheke, bei der Kunden gratis Whiskey, Bier oder Cola angeboten wird“, sagt Toprakkale. Dazu kommt ein Billard-Tisch, der die Wartezeit verkürzt. „Es ist eine wahre Männerhöhle.“

Mittlerweile haben die Cousins in beiden Geschäften sieben Mitarbeiter. Läuft es gut, will Toprakkale das Angebot in Baden ausweiten. „Wir haben jetzt drei Barberstühle, zwei weitere sind möglich.“ Dem Frisördasein hat er abgeschworen hat. „Als Barbier fühle ich mich wohler.“