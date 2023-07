Junger Feuerwehrmann stirbt bei Unfall in eigener Gemeinde

Ein tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag schockt die Angehörigen des Opfers und die ganze Gemeinde Haidershofen im Bezirk Amstetten. Ein 18-jähriger Präsenzdiener verunglückte gegen Mitternacht in seiner Heimatgemeinde mit dem Pkw. Der junge Mann war auch aktives Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Unter den Kameraden herrscht große Trauer.

Der Haidershofner war auf der L6248 mit seinem Wagen aus Richtung Ernsthofen kommend in Richtung Dorf an der Enns im Gemeindegebiet von Haidershofen unterwegs gewesen. Dabei kam er im Bereich einer leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte gegen eine Betoneinfassung und wurde danach in das angrenzende Feld geschleudert. Der 18-Jährige erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen.

Schock für Einsatzkräfte

Für die Einsatzkräfte der zur Unfallstelle gerufenen Feuerwehr Haidershofen waren Entsetzen und Schock groß, als sie wahrnahmen, dass ein beliebter Kamerad und Freund bei dem Unglück ums Leben gekommen ist.

Im Internetportal der Feuerwehr senden sie ihm eine ergreifende letzte Botschaft nach.