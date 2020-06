Junge Brandstifter gefasst

Zwei junge Brandstifter gingen der Polizei in Ebreichsdorf, Bezirk Baden, ins Netz. In der Nacht zum Samstag wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren ertappt, als sie bei einer Jagdhütte am Stadtrand Feuer legten. Der ehemalige Bauwagen, der als beliebter Treffpunkt der örtlichen Jägerschaft diente, brannte vollständig aus. Ob die Jugendlichen für drei weitere ungeklärte Brandanschläge in Ebreichsdorf in Frage kommen, müssen die Erhebungen klären.



"Es ist nicht völlig ausgeschlossen", sagt ein Ermittler. Der 14- und der 15-Jährige sollen jedenfalls geständig sein, die Jagdhütte abgefackelt zu haben. Brandermittler der Polizei waren Samstagnachmittag mit Diensthunden in Ebreichsdorf unterwegs, um mehrere Spuren zu sichern und mögliche Parallelen zu den anderen Fällen zu finden. Denn nach wie vor ist unklar, wer Ende Dezember und Anfang Jänner eine Holzbrücke, einen Pkw und mehrere Strohballen in Brand gesteckt hat. Samstagabend waren die Vernehmungen der beiden Jugendlichen durch die Polizei noch im Gange.