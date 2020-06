Jung-Winzer im Weinolymp

Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Bei der International Wine Challenge ( IWC) in London wurde ein ganz besonderer Grüner Veltliner von Jung-Winzer Martin Kohl mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Es ist nicht der erste internationale Preis des Winzers mit dem Goldhändchen. Vor zwei Jahren wurde ein Veltliner von Kohl in Peking gekürt.

Die Verkostung der hochkarätig besetzten Jury zog sich über Wochen. Kein Wunder: Galt es doch unter Tausenden Einsendern die Besten der Besten herauszuschmecken. In drei Runden wurde selektioniert und verkostet und wieder selektioniert. "Es ist eine der härtesten Weinverkostungen der Welt", sagt Kohl über die IWC London. Mittwoch am späten Abend kam dann die freudige Botschaft per mail. Der Jung-Winzer fiel aus allen Wolken und musste die Nachricht zwei Mal lesen, bis er sie realisiert hatte. Im Februar hatte er die DAC-Flaschen mit dem 2013er vom Weingarten "KITTL" eingesendet. Silber und Bronze hatte er vor zwei bzw. drei Jahren schon mal erhalten. Das entspricht aber nur einem Art "Dankeschön" fürs Mitmachen.

Der "KITTL-DAC" stammt von ganz besonderen Reben. Seit 55 Jahren wachsen die Reben bereits im Weingarten und sind nicht zuletzt wegen der Pflege der Winzerfamilie mit ihrer Qualität noch lange nicht am Ende. "Es ist jedes Jahr unglaublich, was der Weingarten von der Substanz und Qualität bringt", sagt Kohl. Dass die Trauben am Ende händisch gelesen werden, versteht sich von selbst. "Da kommt nur das Beste in die Flasche", sagt der Jung-Winzer. Wer den Gold-"KITTL" kaufen will, muss sich beeilen. Die Nachfrage nach dem Edeltröpferl war schon vor der Prämierung groß.