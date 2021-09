Jugendlicher Brandstifter sehnte sich nach Anerkennung

„Es tut mir wirklich sehr leid. Wenn ich das alles rückgängig machen könnte, würde ich es sofort tun.“ Die Reue des jungen Angeklagten kommt zu spät – aber sie klingt zumindest ehrlich. Auch das Motiv für seine Taten nennt der mittlerweile 18-Jährige ganz offen: „Ich war einsatzgeil und wollte meinen Kollegen beweisen, dass ich etwas drauf habe.“ Um diesen Beweis antreten zu können, legte er von April 2019 bis März 2021 insgesamt sechsmal Feuer im Bezirk Neunkirchen. In einem siebenten Fall blieb es nur beim Versuch.

Weil der Neunkirchner zu den Tatzeitpunkten noch minderjährig war, drohte ihm im Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt am Donnerstag nicht der volle Strafrahmen für Brandstifter, 10 Jahre, sondern nur die Hälfte. Doch auch davor fürchte er sich, gibt er in seiner Aussage zu: „Ich habe Angst, dass ich in den Knast muss.“ Muss er – zumindest vorerst – allerdings nicht. Aufgrund seines reumütigen Geständnisses belässt es der Schöffensenat bei 18 Monaten bedingter Haft mit drei Jahren Probezeit. Unter der Auflage, dass der Neunkirchner nicht nur einen Bewährungshelfer aufsucht, sondern auch Psychotherapie in Anspruch nimmt.