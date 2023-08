Jugendlicher bei Autounfall in Niederösterreich schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel ist am Donnerstag ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Teenager beim Abbiegen mit seinem Kleinkraftrad mit dem Pkw eines 83-Jährigen kollidiert.

Der Jugendliche wurde per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, der leicht verletzte Autofahrer wurde in das Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya transportiert.

