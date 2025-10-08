Bezirk St. Pölten-Land

Jugendliche mit gestohlenen Kennzeichen von Polizei gestoppt

Teile von Motorrädern
Kriminalisten konnten Diebstähle mehrerer Fahrzeugteile im Bezirk St. Pölten-Land aufklären. Jugendliche flüchteten vor Polizei, konnten aber angehalten werden.
Von Stefan Jedlicka
08.10.25, 09:53
Eine Serie von Diebstählen im Bezirk St. Pölten-Land konnten Kriminalisten der Polizeiinspektion Purkersdorf klären. Ein 18-Jähriger wird beschuldigt, vom 4. Juli bis zum 17. August 2025 in Purkersdorf, Tulln, Tullnerbach-Pressbaum, Wiener Neustadt, Bruck an der Mur und Wien von insgesamt sieben abgestellten Mopeds die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben.

Zwei Kennzeichen in Wien soll er mit einem zweiten Jugendlichen, einem nunmehr 16-Jährigen Wiener gestohlen haben.

Verfolgungsjagd in NÖ: Biker rasten Polizei mit 200 km/h davon

Die beiden montierten die Tafeln an einem eigenen Moped und fuhren damit nach Bruck an der Mur, wo der 17-Jährige neuerlich ein Kennzeichen gestohlen haben soll. Als Polizisten die beiden bei der Rückfahrt am 17. August im Bezirk Wiener Neustadt kontrollieren wollten, gaben die Verdächtigen Gas.

Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeistreifen, die Jugendlichen konnten aber schließlich in Wiener Neustadt gestoppt und die gestohlenen Kennzeichentafeln sichergestellt werden. 

Leasingmoped verkauft

Der 18-Jährige wird auch wegen Verdachts des Betrugs der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, weil er im August 2025 ein Leasingmoped verkauft haben soll.

Teile von Motorrädern auf einem Tisch

Gestohlene Mopedteile wurden sichergestellt.

Schwere Gewaltvorwürfe gegen Ex: Angeklagter freigesprochen

Bei weiteren umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Purkersdorf einen weiteren 17-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land ausforschen, der verdächtigt wird, am 15. August acht Kfz-Teile eines Mopeds in Purkersdorf gestohlen zu haben. Bei der Einvernahme waren beide 17-Jährigen zu den Diebstählen geständig. 

Mehrere Anzeigen

Die Jugendlichen wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten und wegen Verwaltungsübertretungen den Bezirkshauptmannschaften St. Pölten und Wiener Neustadt angezeigt. 

