Jugendliche mit gestohlenen Kennzeichen von Polizei gestoppt

Eine Serie von Diebstählen im Bezirk St. Pölten-Land konnten Kriminalisten der Polizeiinspektion Purkersdorf klären. Ein 18-Jähriger wird beschuldigt, vom 4. Juli bis zum 17. August 2025 in Purkersdorf, Tulln, Tullnerbach-Pressbaum, Wiener Neustadt, Bruck an der Mur und Wien von insgesamt sieben abgestellten Mopeds die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben. Zwei Kennzeichen in Wien soll er mit einem zweiten Jugendlichen, einem nunmehr 16-Jährigen Wiener gestohlen haben.

Die beiden montierten die Tafeln an einem eigenen Moped und fuhren damit nach Bruck an der Mur, wo der 17-Jährige neuerlich ein Kennzeichen gestohlen haben soll. Als Polizisten die beiden bei der Rückfahrt am 17. August im Bezirk Wiener Neustadt kontrollieren wollten, gaben die Verdächtigen Gas. Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeistreifen, die Jugendlichen konnten aber schließlich in Wiener Neustadt gestoppt und die gestohlenen Kennzeichentafeln sichergestellt werden. Leasingmoped verkauft Der 18-Jährige wird auch wegen Verdachts des Betrugs der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, weil er im August 2025 ein Leasingmoped verkauft haben soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Gestohlene Mopedteile wurden sichergestellt.