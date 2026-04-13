5.800 Stunden Arbeit: Was die Musiker in Immendorf geschaffen haben

Wenn die Mitglieder des Jugend-Musikvereins Wullersdorf in den vergangenen Jahren nicht gemeinsam musiziert haben, dann waren sie gemeinsam auf der Baustelle in Immendorf, um ihr neues Musikheim so zu gestalten, wie sie es wollen. Es waren mehr als 5.800 Arbeitsstunden, die die Musiker rund um Musikvereinsobmann Lukas Rohrer leisteten.

In Immendorf, einer Katastralgemeinde von Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn, wurde am Samstag kräftig gefeiert. Denn endlich war es soweit: Nach jahrelangem Baustelleneinsatz wurde das neue Musikerheim eröffnet. Das freut die Musiker deswegen so sehr, weil es ihr erstes eigenes Probenlokal ist. Seit der Verein im Jahr 1992 gegründet worden ist, fristeten die Mitglieder ein Nomadendasein und probten in den verschiedenen Schulen. Als altem Kindergarten wurde modernes Musikheim Doch als am Ortsrand von Immendorf ein neuer Kindergarten gebaut wurde, stand das alte Gebäude zur Verfügung und der Gemeinderat entschied sich, es dem Jugend-Musikverein zu überlassen. Da musste natürlich jede Menge adaptiert werden. Es wurde umgebaut und ein großer Probenraum zugebaut. Gehämmert, gesägt, gespachtelt, gemauert, gestrichen und vieles mehr. Und das alles im laufenden Betrieb, denn eingezogen sind die Musiker bereits im Sommer 2022. Dann folgte der Spatenstich zum großen Probenraum.

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Darum sprach der Musikvereinsobmann am Samstag von einem "großen Tag für den Jugend-Musikverein“. Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) betonte, dass er sich in "dreierlei Hinsicht“ über die Eröffnung des neuen Musikheims freue: "Ich freue mich, dass es den Jugendmusikverein in dieser Form gibt, dass die Mitglieder so engagiert mitgearbeitet haben und dass die Landeshauptfrau hier ist. Durch deine Anwesenheit bringst du die Wertschätzung uns gegenüber zum Ausdruck." Musikerheim als positives Zeichen Mikl-Leitner erinnerte an die aktuell herausfordernden Zeiten, in denen es wichtig sei, den Blick auf das Positive zu legen. Sie betonte, dass wir in einem Land leben, "das geprägt ist von lebens- und liebenswerten Gemeinden". Die beste Bestätigung dafür sei das Musikheim in Wullersdorf, "das von langer Hand geplant und gemeinsam möglich gemacht wurde".