Johanna Mikl-Leitners Landesfeiertagsbotschaft: "Die Zuversicht nicht verlieren"

Grundsätzlich bedauert die Landeshauptfrau, dass Corona das Feiern heuer am 15. November nicht möglich macht: „Wir begehen unseren Landesfeiertag in einer Zeit, in der uns allen eigentlich nicht zum Feiern ist. Das fällt uns nicht leicht, weil wir in Niederösterreich Menschen sind, die zu feiern verstehen.“ Persönlicher Nachsatz: „Und auch mir persönlich fällt der Verzicht nicht leicht, weil ich Menschen einfach mag und weil ich die persönlichen Begegnungen am meisten schätze.“ Warum sie trotz der Corona-Beschränkungen darauf besteht, dass der Tag des Landespatrons dennoch begangen wird, erklärt Mikl-Leitner in ihrer Rede mit dem Landesbewusstsein und dem Selbstbewusstsein der Niederösterreicher. Mikl-Leitner: „Dieses ausgeprägte Landesbewusstsein ist uns nicht von irgendwo zugeflogen. Dieses gesteigerte Landesbewusstsein haben wir als Land über die Jahre und Jahrzehnte selbst entwickelt.“

Als Beispiele dafür nennt sie die Eigenständigkeit in der Kulturpolitik, die Innovationen in Wirtschaft und Wissenschaft, die Vorreiterrolle in Umwelt- und Klimaschutz. sowie die neuen Wege im Gesundheitsbereich mit der Landesgesundheitsagentur. Dieses Selbstbewusstsein lasse NÖ auch in Zeiten der Corona-Krise selbstständig agieren. Etwa mit einem eigenen Konjunkturprogramm, mit Initiativen am Arbeitsmarkt oder mit Unterstützung für Familien, sagt Mikl-Leitner.