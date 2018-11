Jobmarkt: „Jeder Mensch ist es wert, dass man um ihn kämpft“

Auch deshalb hat Hergovich in einem Pakt mit dem Land NÖ ein großes Versprechen abgegeben. Im Rahmen der sogenannten „Ausbildungsgarantie“ wurde fixiert, dass kein junger Niederösterreicher länger als drei Monate suchen muss, bis er den passenden Job oder die richtige Ausbildungsstelle gefunden hat. 8000 werden das in den nächsten Monaten sein. Um ihnen rasch Perspektiven zu liefern, läuft eine gewaltige Maschinerie: Konkrete Jobs, Plätze in Jugendbildungszentren oder überbetrieblichen Lehrwerkstätten sowie Hilfe beim Nachholen der Lehrabschlussprüfung bilden ein Maßnahmenpaket. Hergovich lobt die Kooperation mit Land und Sozialpartnern: „Man spürt, dass alle an einem Strang ziehen und das gleiche Ziel haben.“

Die vom Bund in Aussicht gestellte Budgetkürzung für das AMS macht Hergovich das Leben nicht leichter. Er muss mit einer etwa 20-prozentigen Reduktion seines Jahresbudgets rechnen. Verunsichert ihn das? „Nun, mein Job ist es, das Geld, das wir bekommen, so effizient und sinnvoll wie möglich im Sinne der Arbeitslosen einzusetzen. Und das kann ich versprechen.“

Angesprochen auf die Entwicklung am Jobmarkt, geht Hergovich davon aus, dass „der Zenit des Wirtschaftswachstums aller Voraussicht nach bereits erreicht“ ist. Trotzdem werde die Arbeitslosigkeit heuer „mit hoher Wahrscheinlichkeit um mehr als neun Prozent sinken“. Eine Rückgang wie zuletzt im Jahr 2000.