Jetzt kommt Bewegung in die zeitraubende Schulbus-Fahrt

Nussdorf - Für Kinder aus Nussdorf (Bezirk St. Pölten) ist die Schulfahrt im Postbus eine Herausforderung. Am Schulbeginn waren die Busse überfüllt, Kinder mussten aussteigen. Nussdorfs Gemeinderat Reinhard Loth sucht das Gespräch mit der ÖBB-Postbus-GmbH. "Die Fahrpläne sind nicht optimal", sagt er. Sie würden unterm Jahr ohne Infos geändert. Zudem wird eine Station in Wagram/ Traisen nicht mehr angefahren. Konsequenz: Die Kinder müssen bis Traismauer und verlieren pro Tag eine Stunde. "Es geht um einen Bus-Umweg von drei Minuten", schildert Loth. "Unsere Kinder sind die Kunden von morgen." Die Postbus GmbH hat reagiert: In den kommenden Wochen gibt es einen Gesprächstermin.