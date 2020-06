Hier kommt Pichler ins Spiel, denn die Waffe, mit der der Mord verübt worden ist, hatte zuvor ihm gehört. „Es war ein Nachbau einer Vorderladerpistole mit Zündhütchen und Schwarz­pulver“, sagt Pichler. Sechs Stück von den Nachbauten alter Western-Waffen habe er besessen.

Wie der Verdächtige vor 25 Jahren die Waffe erlangt hat, weiß Pichler nicht mehr. „Vielleicht habe ich sie ihm geschenkt, vielleicht hat er sie abgearbeitet.“ K. hatte an Pichlers Hausbau bei Langenlois mitgewirkt.

Mit den Worten „Jetzt bin ich also auch noch ein Mörder“, empfing Pichler am Dienstag die beiden Polizisten, die ihn zur Einver­nahme brachten. Ein ermittelnder Beamter beruhigt: „Es ist in einem ungeklärten Fall klar, dass die Staats­anwaltschaft auch auf Mord untersuchen lässt.“ Schließlich habe die Mordwaffe ursprünglich Pichler gehört. Die Polizei geht davon aus, dass an ihm nichts hängen bleibt. Weder Mord, noch Anstiftung würden ernsthaft in Erwägung gezogen. Die Sache mit der Waffe sei verjährt.

Pichler überlegt trotzdem, die Republik zu klagen: „Es ist die 31. falsche Verdächtigung der Staatsanwaltschaft gegen mich.“ Dort kann dies nicht gänzlich bestätigt werden: „Drei Verfahrenseinstellungen liegen im Register vor.“